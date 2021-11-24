Hangi burcun kadınları daha çekici? İşte En Kadınsı Davranan O Burç...
Her burcun insanı farklı bir enerjiden besleniyor. Bazı burcun insanları eril bir enerjiden beslenip, daha erkeksi ve otoriter tavır sergilerken; bazı burcun insanları dişil bir enerjiden beslenip, daha kadınsı ve duygusal tavırlar sergileyebiliyor. Sizde kadınsı burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı farklı bir enerjiden besleniyor. Bazı burcun insanları eril bir enerjiden beslenip, daha erkeksi ve otoriter tavır sergilerken; bazı burcun insanları dişil bir enerjiden beslenip, daha kadınsı ve duygusal tavırlar sergileyebiliyor. Daha kadınsı tavırlara sahip olan ve dişil enerjiden beslenen o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, hangi burçlar kadınsıdır? Hangi burçlar kadınsı davranır? İşte, detaylar…
24 Kas 2021 - 19:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.