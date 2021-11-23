Her burcun insanı toplum içerisinde farklı özellikleri ile tanınıyor. Bazı burcun insanları deliler gibi eğlenebiliyorken; bazı burcun insanları kendilerini somurtarak ifade edebiliyor. Hangi burcun insanı olursa olsun, kişiler üzerine yapışan bu özellikleri sık sık tüm ortamlarında sergiliyor. Öte yandan deliler gibi eğlenen o burçları görenler, açıkçası ortamlarındaki en eğlenceli kişinin bu burçlardan birine sahip olduğunu fark eder etmez, şaşkınlığını gösteriyor! Peki, hangi burçlar çılgındır? Deliler gibi eğlenen burçlar hangileridir? İşte, detaylar…