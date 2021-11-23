Bazı insanlar her şeyi kafasına takarken, bazı insanlar karşısına çıkan hiçbir şeyi umursamıyor. Uzmanlar umursamayan insanların daha mutlu olduğunu söylerken; umursamazlığı da stresten uzak durmak için bir yol olarak gösteriyor. Söz konusu umursamaz tavırlar olduğunda ise, bazı burçların insanları bu tavrını istese de durduramıyor! Peki, hangi burçlar “napak ölek mi?” derecesinde sallamaz? Hangi burçlar hayatı umursamaz? İşte, detaylar…