Destan Dizisinin Konusu Nedir? Destan Dizisi Nerede Çekildi? Hangi Dönemi Anlatıyor?
Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın canlandıracağı Destan dizisini izlemeyi unutmayın! Peki, Destan dizisinin konusu nedir? Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor ve nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…
23 Kasım 2021 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan Destan dizisi, daha şimdiden büyük bir ilgi gördü. ATV ekranlarında yayınlanacak olan bu dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği büyük merak konusu haline gelmiştir. Bozdağ Film imzalı olan Destan dizisinin yönetmenliğini Emir Khalilzades üstlenmektedir. Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’da dizisinin senaristleri olarak karşımıza çıkar. Türk yapımı tarihi drama türündeki bu dizi, büyük bir heyecan ile bekleniyor.
Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın canlandıracağı Destan dizisini izlemeyi unutmayın! Peki, Destan dizisinin konusu nedir? Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor ve nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…
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23 Kas 2021 - 19:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.