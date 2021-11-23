- 23 Kas 2021 - 19:45 G: 23 Kas 2021 - 20:23

Destan Dizisinin Konusu Nedir? Destan Dizisi Nerede Çekildi? Hangi Dönemi Anlatıyor?

Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın canlandıracağı Destan dizisini izlemeyi unutmayın! Peki, Destan dizisinin konusu nedir? Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor ve nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…

23 Kasım 2021 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan Destan dizisi, daha şimdiden büyük bir ilgi gördü. ATV ekranlarında yayınlanacak olan bu dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği büyük merak konusu haline gelmiştir. Bozdağ Film imzalı olan Destan dizisinin yönetmenliğini Emir Khalilzades üstlenmektedir. Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’da dizisinin senaristleri olarak karşımıza çıkar. Türk yapımı tarihi drama türündeki bu dizi, büyük bir heyecan ile bekleniyor. 

Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın canlandıracağı Destan dizisini izlemeyi unutmayın! Peki, Destan dizisinin konusu nedir? Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor ve nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Kas 2021 - 19:45 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef 23 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 23 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 23 Kasım Masterchef Eleme Adayı! mask
Masterchef 23 Kasım Takım Oyununu Kim Kazandı? 23 Kasım Masterchef Dokunulmazlığı Kim Aldı? İşte 23 Kasım Masterchef Eleme Adayı!
Masterchef Danilo Şef ve Eşi Barışıyor Mu? Boşanma Haberlerinin Sonrasında Büyük Kriz Ortaya Çıktı, Dengeler Değişti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Şef ve Eşi Barışıyor Mu? Boşanma Haberlerinin Sonrasında Büyük Kriz Ortaya Çıktı, Dengeler Değişti! Neler Oluyor?
Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Gök girsin kızıl çıksın sözleri ve anlamı... mask
Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Gök girsin kızıl çıksın sözleri ve anlamı...
Destan Dizisinin Konusu Nedir? Destan Dizisi Nerede Çekildi? Hangi Dönemi Anlatıyor? mask
Destan Dizisinin Konusu Nedir? Destan Dizisi Nerede Çekildi? Hangi Dönemi Anlatıyor?
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatunu Hakkında Herkesi Şaşkına Çeviren Gerçekler Ortaya Çıktı! Akça Hatun Gerçekten Hain mi? mask
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatunu Hakkında Herkesi Şaşkına Çeviren Gerçekler Ortaya Çıktı! Akça Hatun Gerçekten Hain mi?
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Nizamülmülk'ünün Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Meğer Mehmet Özgür Eskiden... mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Nizamülmülk'ünün Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Meğer Mehmet Özgür Eskiden...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status