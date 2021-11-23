Destan Dizisinin Konusu Nedir? Destan Dizisi Nerede Çekildi? Hangi Dönemi Anlatıyor?

23 Kasım 2021 tarihinde ilk kez yayınlanacak olan Destan dizisi, daha şimdiden büyük bir ilgi gördü. ATV ekranlarında yayınlanacak olan bu dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve nerede çekildiği büyük merak konusu haline gelmiştir. Bozdağ Film imzalı olan Destan dizisinin yönetmenliğini Emir Khalilzades üstlenmektedir. Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’da dizisinin senaristleri olarak karşımıza çıkar. Türk yapımı tarihi drama türündeki bu dizi, büyük bir heyecan ile bekleniyor.

Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın canlandıracağı Destan dizisini izlemeyi unutmayın! Peki, Destan dizisinin konusu nedir? Destan dizisi hangi dönemi anlatıyor ve nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…

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