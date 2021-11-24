- 24 Kas 2021 - 18:14

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 24 Kasım 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 24 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Gerçekleştirdiği su çalışmaları ile ilgili başkentlileri sık sık endişelendiren ASKİ, konuyla ilgili başkentlilerin akıllarındaki sorulara bugün de yanıt veriyor. Devam eden çalışmalarına dair bir bilgilendirme duyurusu paylaşan ASKİ, Ankara’da suların ne zaman geri geleceği sorusunu cevaplıyor. Peki, ASKİ 24 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 24 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


Detaylar diğer sayfada!

24 Kas 2021 - 18:14 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
24 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
24 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
23 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
22 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 22 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
20 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
MEB Personeli Mazeret Ataması İstiyor! Unvan Değişikliği Sonuçları Mağduriyet Yaratacak! mask
MEB Personeli Mazeret Ataması İstiyor! Unvan Değişikliği Sonuçları Mağduriyet Yaratacak!
19 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
19 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 19 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Osman Albayrak ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Osman Albayrak ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Destan Dizisiyle Ekranlara Dönen Ebru Şahin Sert Rüzgarlar Estirdi! Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşında, Nereli? mask
Destan Dizisiyle Ekranlara Dönen Ebru Şahin Sert Rüzgarlar Estirdi! Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşında, Nereli?
Destan Dizisinin Başlamasıyla Sarsılan Masumlar Apartmanı’na Şok Transfer: Ceylan Karakteriyle Katılan Aslıhan Gürbüz Beklenen Başarıyı Getirebilecek Mi? mask
Destan Dizisinin Başlamasıyla Sarsılan Masumlar Apartmanı’na Şok Transfer: Ceylan Karakteriyle Katılan Aslıhan Gürbüz Beklenen Başarıyı Getirebilecek Mi?
TRT1 Dizisi Dünya Hali Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Dünya Hali Dizisi Ne Zaman Bitiyor, Neden Final Yapıyor? mask
TRT1 Dizisi Dünya Hali Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Dünya Hali Dizisi Ne Zaman Bitiyor, Neden Final Yapıyor?
Döviz Alım Satım En İyi Banka 2021 Hangisi? Banka Kurları Neden Farklı? Bankadan Döviz Alınır Mı? mask
Döviz Alım Satım En İyi Banka 2021 Hangisi? Banka Kurları Neden Farklı? Bankadan Döviz Alınır Mı?
Asgari Ücret Kaç TL Olacak, Ne Kadar Zam Gelecek 2022? Asgari Ücret Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? mask
Asgari Ücret Kaç TL Olacak, Ne Kadar Zam Gelecek 2022? Asgari Ücret Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status