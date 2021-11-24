ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 24 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Gerçekleştirdiği su çalışmaları ile ilgili başkentlileri sık sık endişelendiren ASKİ, konuyla ilgili başkentlilerin akıllarındaki sorulara bugün de yanıt veriyor. Devam eden çalışmalarına dair bir bilgilendirme duyurusu paylaşan ASKİ, Ankara’da suların ne zaman geri geleceği sorusunu cevaplıyor. Peki, ASKİ 24 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 24 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



Detaylar diğer sayfada!