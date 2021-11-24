Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde yeni bir dijital dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Hazar Ergüçlü, yeniden dizi severlerin yakın markajına girdi. Yaşı ile herkesi şaşırtan genç oyuncu, rol aldığı yapım ile yeniden popülerliğini artırmayı başardı. Sizde Hazar Ergüçlü Esra Dermancıoğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Şimdilerde yeni bir dijital dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Hazar Ergüçlü, yeniden dizi severlerin yakın markajına girdi. Yaşı ile herkesi şaşırtan genç oyuncu, rol aldığı yapım ile yeniden popülerliğini artırmayı başardı. Bir süredir ekranların aranan ismi haline gelen Hazal Kaya bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü aslen nereli, evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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24 Kas 2021 - 12:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.