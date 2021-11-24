Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde yeni bir dijital dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Hazar Ergüçlü, yeniden dizi severlerin yakın markajına girdi. Yaşı ile herkesi şaşırtan genç oyuncu, rol aldığı yapım ile yeniden popülerliğini artırmayı başardı. Bir süredir ekranların aranan ismi haline gelen Hazal Kaya bakın kaç yaşında çıktı! Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Hazar Ergüçlü aslen nereli, evli mi, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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