25 Kas 2021 - 11:33 Güncelleme: 25 Kas 2021 - 11:49
Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Kadir’den Sonra Bir Kişinin Daha Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Final Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim final yolunda adım adım ilerlemeye başladı! Kadir’den sonra biri isim daha diziye veda etmişti. Şimdi ise bir ismin daha diziye veda edeceği ortaya çıktı ve seyirciler büyük şoku resmen yaşadı! Birçok kişi bunun üzerine dizinin final yapacağını düşünmeye başladılar!
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde skandal ayrılık yaşandı! Milyonlar bununla birlikte şoke oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.