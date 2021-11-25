- 25 Kas 2021 - 11:33 G: 25 Kas 2021 - 11:49

Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Kadir’den Sonra Bir Kişinin Daha Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Final Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim final yolunda adım adım ilerlemeye başladı! Kadir’den sonra biri isim daha diziye veda etmişti. Şimdi ise bir ismin daha diziye veda edeceği ortaya çıktı ve seyirciler büyük şoku resmen yaşadı! Birçok kişi bunun üzerine dizinin final yapacağını düşünmeye başladılar!

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde skandal ayrılık yaşandı! Milyonlar bununla birlikte şoke oldu! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Kas 2021 - 11:33 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sana Söz 4. Bölüm 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sana Söz 4. Bölüm 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kanunsuz Topraklar 8. Bölüm 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kanunsuz Topraklar 8. Bölüm 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi Kadir'siz İlk Bölümüyle Hüzünlü Başlıyor! Kardeşlerim Dizisinin Kadirsiz Geleceği Belli Oluyor! mask
Kardeşlerim Dizisi Kadir'siz İlk Bölümüyle Hüzünlü Başlıyor! Kardeşlerim Dizisinin Kadirsiz Geleceği Belli Oluyor!
Teşkilat Dizinde Şok Ayrılık! Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı? mask
Teşkilat Dizinde Şok Ayrılık! Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı?
Misafir Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 25 Ekim 2021 Miasafir Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Misafir Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 25 Ekim 2021 Miasafir Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 114. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 114. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 54. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 25 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması… mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 54. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 25 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
MasterChef 2021 Full İzle! 25 Kasım 2021 MasterChef 121. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 25 Kasım 2021 MasterChef 121. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Masterchef Burcu Dilara’nın İpini Çekti! Canlı Yayında Mosmor Etti, O Hata Görünmeyecek Gibi Değildi! Tüm Türkiye’nin Önünde… mask
Masterchef Burcu Dilara’nın İpini Çekti! Canlı Yayında Mosmor Etti, O Hata Görünmeyecek Gibi Değildi! Tüm Türkiye’nin Önünde…
Masterchef’te Skandal Aşk Bombası! Sergen’in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Allah’ın Her Günü Kavga Ediyorlardı, Gerçekler Şoke Etti! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Skandal Aşk Bombası! Sergen’in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Allah’ın Her Günü Kavga Ediyorlardı, Gerçekler Şoke Etti! Neler Oluyor?
Demet Özdemir’den Alev Alev Yanan Poz! Ceketinin Altına Öyle Şeyler Giydi Ki, Resmen Yok Gibi! Oğuzhan Koç’un Sabrı Taşacak! “Yandık Demet!” mask
Demet Özdemir’den Alev Alev Yanan Poz! Ceketinin Altına Öyle Şeyler Giydi Ki, Resmen Yok Gibi! Oğuzhan Koç’un Sabrı Taşacak! “Yandık Demet!”
Yalancı Dizisinin Burçin Terzioğlu Da Estetik Harikası Çıktı! Görenler İnanmadı! Estetiksiz Halini Görenler Doktorunu Sordu mask
Yalancı Dizisinin Burçin Terzioğlu Da Estetik Harikası Çıktı! Görenler İnanmadı! Estetiksiz Halini Görenler Doktorunu Sordu
Erol Evgin Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Sıla İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Erol Evgin Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Sıla İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Masterchef Azize Yarışmadan Neden Elendiğini İlk Kez Açıkladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Masterchef Azize Yarışmadan Neden Elendiğini İlk Kez Açıkladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Sana Söz Dizisinin Elif’i Eski Eşiyle Şoke Etti! Meğer Cem Yılmaz’la Bile Bağlantısı Varmış! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki… mask
Sana Söz Dizisinin Elif’i Eski Eşiyle Şoke Etti! Meğer Cem Yılmaz’la Bile Bağlantısı Varmış! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki…
Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve... mask
Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve...
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti? mask
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
25 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 25 Kasım Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… mask
25 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 25 Kasım Perşembe Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8…
Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Masterchef Burcu Dilara’nın İpini Çekti! Canlı Yayında Mosmor Etti, O Hata Görünmeyecek Gibi Değildi! Tüm Türkiye’nin Önünde… mask
Masterchef Burcu Dilara’nın İpini Çekti! Canlı Yayında Mosmor Etti, O Hata Görünmeyecek Gibi Değildi! Tüm Türkiye’nin Önünde…
Masterchef’te Skandal Aşk Bombası! Sergen’in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Allah’ın Her Günü Kavga Ediyorlardı, Gerçekler Şoke Etti! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Skandal Aşk Bombası! Sergen’in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Allah’ın Her Günü Kavga Ediyorlardı, Gerçekler Şoke Etti! Neler Oluyor?
Demet Özdemir’den Alev Alev Yanan Poz! Ceketinin Altına Öyle Şeyler Giydi Ki, Resmen Yok Gibi! Oğuzhan Koç’un Sabrı Taşacak! “Yandık Demet!” mask
Demet Özdemir’den Alev Alev Yanan Poz! Ceketinin Altına Öyle Şeyler Giydi Ki, Resmen Yok Gibi! Oğuzhan Koç’un Sabrı Taşacak! “Yandık Demet!”
Yalancı Dizisinin Burçin Terzioğlu Da Estetik Harikası Çıktı! Görenler İnanmadı! Estetiksiz Halini Görenler Doktorunu Sordu mask
Yalancı Dizisinin Burçin Terzioğlu Da Estetik Harikası Çıktı! Görenler İnanmadı! Estetiksiz Halini Görenler Doktorunu Sordu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status