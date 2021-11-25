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25 Kas 2021 - 11:33

Kardeşlerim Dizisi Final Mi Yapıyor? Kadir’den Sonra Bir Kişinin Daha Ayrıldığı Resmen Ortaya Çıktı! Final Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim final yolunda adım adım ilerlemeye başladı! Kadir’den sonra biri isim daha diziye veda etmişti. Şimdi ise bir ismin daha diziye veda edeceği ortaya çıktı ve seyirciler büyük şoku resmen yaşadı! Birçok kişi bunun üzerine dizinin final yapacağını düşünmeye başladılar!