Masterchef Pelin Çok Ağır Rest Çekti, Sektör Tamamen Değişti! Masterchef'ten Çekildi, Şimdi Milyoner Olacak! Acun Ilıcalı Şok...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü sevenlerini büyük heyecanlar yaşatıyordu. En son bölümü dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışması, heyecanları yükseltmişti. O Ses Türkiye’nin yeni bölümünde de görülen Masterchef yarışmacılarından Pelin ise hem güzelliğiyle hem de sesiyle O Ses Türkiye’ye damgasını vurdu. O Ses Türkiye bölümünden sonra ise Pelin’in Masterchef’ten çekildiğine dair bir iddia gündeme geldi. Peki, Pelin neden yarışmadan çekildi?

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