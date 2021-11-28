Masterchef Pelin Çok Ağır Rest Çekti, Sektör Tamamen Değişti! Masterchef'ten Çekildi, Şimdi Milyoner Olacak! Acun Ilıcalı Şok...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin yarışmadan resmen çekildi! Yemek sektöründen; müzik sektörüne geçen Pelin Zaman’ın düet yapacağı da ortaya çıkarken; düette yanına gelecek olan isim ise Acun Ilıcalı’yı bile şoke etti. Danilo Şefle sevgili olduğu konuşulan Masterchef Pelin; son haberle ağızları açık bıraktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü sevenlerini büyük heyecanlar yaşatıyordu. En son bölümü dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışması, heyecanları yükseltmişti. O Ses Türkiye’nin yeni bölümünde de görülen Masterchef yarışmacılarından Pelin ise hem güzelliğiyle hem de sesiyle O Ses Türkiye’ye damgasını vurdu. O Ses Türkiye bölümünden sonra ise Pelin’in Masterchef’ten çekildiğine dair bir iddia gündeme geldi. Peki, Pelin neden yarışmadan çekildi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.