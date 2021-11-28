- 28 Kas 2021 - 12:08 G: 28 Kas 2021 - 13:00

Masterchef Pelin Çok Ağır Rest Çekti, Sektör Tamamen Değişti! Masterchef'ten Çekildi, Şimdi Milyoner Olacak! Acun Ilıcalı Şok...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Pelin yarışmadan resmen çekildi! Yemek sektöründen; müzik sektörüne geçen Pelin Zaman’ın düet yapacağı da ortaya çıkarken; düette yanına gelecek olan isim ise Acun Ilıcalı’yı bile şoke etti. Danilo Şefle sevgili olduğu konuşulan Masterchef Pelin; son haberle ağızları açık bıraktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü sevenlerini büyük heyecanlar yaşatıyordu. En son bölümü dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışması, heyecanları yükseltmişti. O Ses Türkiye’nin yeni bölümünde de görülen Masterchef yarışmacılarından Pelin ise hem güzelliğiyle hem de sesiyle O Ses Türkiye’ye damgasını vurdu. O Ses Türkiye bölümünden sonra ise Pelin’in Masterchef’ten çekildiğine dair bir iddia gündeme geldi. Peki, Pelin neden yarışmadan çekildi?

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28 Kas 2021 - 12:08 Ankara- Yaşam

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