Ankara’nın Simgesi Olan ‘ATAKULE’yi Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız!
Başkent Ankara’nın simge noktalarından biri olan Atakule hem şehir mimarisi açısından hem de bina mimarisi açısından Türkiye’nin mimarlık tarihinde önemli bir yer kaplıyor. Yapısal özellikleri ile Ankara’yı ziyaret edenleri büyüleyen Atakule ile ilgili bilgiler haberimizde...
Başkent Ankara’nın simge noktalarından biri olan Atakule hem şehir mimarisi açısından hem de bina mimarisi açısından Türkiye’nin mimarlık tarihinde önemli bir yer kaplıyor. Yapısal özellikleri ile Ankara’yı ziyaret edenleri büyüleyen Atakule, ortaya çıkış hikayesi ile de herkesi mest etmeyi başarıyor. Öte yandan Ankara’nın simgesi olan Atakule’yi kimin yaptırdığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Ankara’nın simgesi olan Atakule’yi kim yaptırdı? Atakule’nin hikayesi ne? İşte, detaylar…
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28 Kas 2021 - 00:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.