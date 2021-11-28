Ankara’nın Simgesi Olan ‘ATAKULE’yi Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız!

Başkent Ankara’nın simge noktalarından biri olan Atakule hem şehir mimarisi açısından hem de bina mimarisi açısından Türkiye’nin mimarlık tarihinde önemli bir yer kaplıyor. Yapısal özellikleri ile Ankara’yı ziyaret edenleri büyüleyen Atakule, ortaya çıkış hikayesi ile de herkesi mest etmeyi başarıyor. Öte yandan Ankara’nın simgesi olan Atakule’yi kimin yaptırdığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, Ankara’nın simgesi olan Atakule’yi kim yaptırdı? Atakule’nin hikayesi ne? İşte, detaylar…



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