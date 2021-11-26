En Hamarat Benim Yarışmasının Dış Sesi Kimdir? Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Aydoğan Temel Kimdir, Kaç Yaşında?
Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan ve FOX TV ekranlarından yayınlanan En Hamarat Benim programı, hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Daha önce benzer bir formattaki yarışmada birinci olarak ünlenen Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim yarışması ile ilgili detaylar haberimizde...
Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan ve FOX TV ekranlarından yayınlanan En Hamarat Benim programı, hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Daha önce benzer bir formattaki yarışmada birinci olarak ünlenen Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim yarışması, her gün başka bir evi temizliyor.
Özellikle gündüz kuşağı izleyicisi tarafından bir hayli sıkı takip edilen En Hamarat Benim yarışmasında sunucu Kadir Ezildi ile girdiği diyaloglar ile dikkat çeken dış sesin kim olduğu ise, nihayet ortaya çıktı! Peki, En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi kimdir? En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi Aydoğan Temel kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
26 Kas 2021 - 19:00 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.