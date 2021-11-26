TikTok Hediyelerini ve Kazanılan Paraları Öğrenince Şok Olacaksınız
Şimdilerde bir hayli popüler olan TikTok videolarını çekenlerin kazandığı paralar şimdilerde sosyal medya kullanıcıların gündemini oluşturmaya başladı. Jeton ve hediyeler ile açılan canlı yayınlarda milyonlarca lira para kazanan kişilerin nasıl TikTok ile ilgili şok edici detaylar haberimizde...
Şimdilerde bir hayli popüler olan TikTok videolarını çekenlerin kazandığı paralar şimdilerde sosyal medya kullanıcıların gündemini oluşturmaya başladı. Jeton ve hediyeler ile açılan canlı yayınlarda milyonlarca lira para kazanan kişilerin nasıl TikTok üzerinden para kazandığı da böylece ortaya çıkmış oldu. Birbirinden farklı videolar ile her geçen gün tüm sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren TiktTok kullanıcılarının neden böyle davrandığı ise, o paraların ortaya çıkması ile açıklığa kavuştu! Peki, TikTok ne kadar kazandırıyor? TikTok’tan nasıl para kazanılır? TikTok hediye ve jeton ne kadar kazandırır? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 18:59 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.