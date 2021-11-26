Kardeşlerim Dizisine Kadir’in Yerine Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Kadir’in Üzeri Resmen Çizildi, Artık Olmayacak! Seyirci Sinir Krizine Girdi…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisine Kadir, kısa bir süre önce veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizi Kardeşlerim’de Kadir’in yerine ise öyle bir isim geldi ki, Kadir’in üzerinin çizildiği resmen gözüktü. Artık bir bölüm bile olmayacak olan Kardeşlerim dizisine gelen ismi görenler ise sinir krizi geçirdi! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi günü ekranlara geldi. Kadir’in ölümünü gösteren bölüm tepkilere neden olmuştu. Kadir’siz devam eden Kardeşlerim dizisine ise yeni bir ismin girdiği resmen belli oldu! Peki, Halit Özgür Sarı’nın yerine kim geliyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.