Kardeşlerim Dizisinde Büyük Yas! Seyirciler Hüngür Hüngür Ağladı, Kadir’den Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmadı! Neler Oluyor?
Ayrılıklar ile seyircisini adeta sinirden deliye döndüren Kardeşlerim dizisinde vedalar bir türlü son bulmak bilmiyor. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kardeşlerim dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ayrılıklar ile seyircisini adeta sinirden deliye döndüren Kardeşlerim dizisinde vedalar bir türlü son bulmak bilmiyor. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kardeşlerim dizisi, ilk kez Kadir’siz olarak ekranlara geliyor. Öte yandan Kardeşlerim dizisine bir ismin daha veda edeceğine dair ortaya atılan iddialar, herkesi bir kez daha öfkelendireceğe benziyor! Peki, Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan yeni oyuncu kim? İşte, detaylar…
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26 Kas 2021 - 18:58 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.