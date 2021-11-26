- 26 Kas 2021 - 18:58

Kardeşlerim Dizisinde Büyük Yas! Seyirciler Hüngür Hüngür Ağladı, Kadir’den Sonra Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmadı! Neler Oluyor?

Ayrılıklar ile seyircisini adeta sinirden deliye döndüren Kardeşlerim dizisinde vedalar bir türlü son bulmak bilmiyor. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kardeşlerim dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Ayrılıklar ile seyircisini adeta sinirden deliye döndüren Kardeşlerim dizisinde vedalar bir türlü son bulmak bilmiyor. 27 Kasım 2021 Cumartesi günü yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kardeşlerim dizisi, ilk kez Kadir’siz olarak ekranlara geliyor. Öte yandan Kardeşlerim dizisine bir ismin daha veda edeceğine dair ortaya atılan iddialar, herkesi bir kez daha öfkelendireceğe benziyor! Peki, Kardeşlerim dizisinden ayrılacak olan yeni oyuncu kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

26 Kas 2021 - 18:58 - Dizi Haberleri

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