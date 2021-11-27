Demet Özdemir’den Sıcak Bastıran; Terleten Yatak Pozu! Braletiyle Nefesleri Kesti, Düğmelerini Açtı! “Yandık Be Demet”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den sıcak bastıran ve terleten pozlar! Sütyenin daha uzunu olan braletiyle nefesleri kesen Demet Özdemir, eteğinin düğmelerinde ise ellerini birleştirdi. Adeta düğmelerini açarken poz veren Demet Özdemir’e ise “Yandık be Demet” yorumları geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hem beğeni hem de tepki toplayan Demet Özdemir, her bölüm sonrasında gündeme bomba gibi düşüyordu. Dizisinin final yapmasıyla birlikte Antalya’da uzun bir tatil yapan Demet Özdemir, tatil pozlarıyla ise güzelliğini sergilemişti. Fiziğinin güzelliğine ve fitliğine dair paylaşımlar yapan Demet Özdemir’den gelen yatak pozu ise nefesleri kesti! Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.