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27 Kas 2021 - 17:27

Masterchef Hasan ve Doktor Hülya Aşkı Bitti! Pelin’le Büyük Aşk Resmen Başlıyor, Acun Ilıcalı’nın Önünde Sinyaller Verildi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan ve Doktor Hülya aşkı bitti! Birçok kişi bunun üzerine Pelin ve Hasan’ın yakınlaşacağına dair yorumlarda bulundu. O Ses Türkiye yarışmasında ilk sinyalleri veren Pelin ve Hasan ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın önünde ilk sinyalleri veren Hasan ve Pelin aşkı uzun süredir konuşulan detaylardan birisi oluyordu. Peki, şimdi neler oluyor?