Masterchef Hasan ve Doktor Hülya Aşkı Bitti! Pelin’le Büyük Aşk Resmen Başlıyor, Acun Ilıcalı’nın Önünde Sinyaller Verildi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan ve Doktor Hülya aşkı bitti! Birçok kişi bunun üzerine Pelin ve Hasan’ın yakınlaşacağına dair yorumlarda bulundu. O Ses Türkiye yarışmasında ilk sinyalleri veren Pelin ve Hasan ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın önünde ilk sinyalleri veren Hasan ve Pelin aşkı uzun süredir konuşulan detaylardan birisi oluyordu. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümlerinde Masterchef Hasan’ın bir sorunu varmış gibi gözüküyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef Hasan’ın bu hali Somer Şefinde dikkatini çekmiş ve “Sendeki bu düşüşün sebebi nedir?” sorusunu yöneltmişti. Masterchef
Hasan ise “Kaptanlık oyunlarından daha çok bireysel oyunlarına enerjimi saklıyorum. Bir sorun yok şefim” yorumunda bulunmuştu. Gerçekler ise sıraya dizildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.