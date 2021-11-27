- 27 Kas 2021 - 17:27 G: 27 Kas 2021 - 17:33

Masterchef Hasan ve Doktor Hülya Aşkı Bitti! Pelin’le Büyük Aşk Resmen Başlıyor, Acun Ilıcalı’nın Önünde Sinyaller Verildi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan ve Doktor Hülya aşkı bitti! Birçok kişi bunun üzerine Pelin ve Hasan’ın yakınlaşacağına dair yorumlarda bulundu. O Ses Türkiye yarışmasında ilk sinyalleri veren Pelin ve Hasan ağızların açık kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın önünde ilk sinyalleri veren Hasan ve Pelin aşkı uzun süredir konuşulan detaylardan birisi oluyordu. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümlerinde Masterchef Hasan’ın bir sorunu varmış gibi gözüküyordu. Dikkatleri üzerine çeken Masterchef Hasan’ın bu hali Somer Şefinde dikkatini çekmiş ve “Sendeki bu düşüşün sebebi nedir?” sorusunu yöneltmişti. Masterchef
Hasan ise “Kaptanlık oyunlarından daha çok bireysel oyunlarına enerjimi saklıyorum. Bir sorun yok şefim” yorumunda bulunmuştu. Gerçekler ise sıraya dizildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Kas 2021 - 17:27 Ankara- Yaşam

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