Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Kas 2021 - 23:53

İbrahim Tatlıses Bile İzliyor! Murat Yıldırım’ın Partneri Fırtınalar Estirdi, Görenler Mest Oldu! İmparator Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz dizisini, İmparator bile izliyor! İbrahim Tatlıses yapmış olduğu paylaşımda Aziz dizisini çok beğendiğini bir kez daha kanıtladı. Murat Yıldırım’ın partnerine övgü dolu sözlerde bulunan İbrahim Tatlıses şoke etti.