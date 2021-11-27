Murat Dalkılıç Kalp Krizi Geçirdi! Hastaneden Açıklama Geldi! Sevenleri Çok Üzgün…

Murat Dalkılıç’ın babası olan Mehmet Sedat Dalkılıç, gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Murat Dalkılıç ise haberi duyar duymaz; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Aydın’da Murat Dalkılıç’ı karşılayan kişi ise Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer oldu. Peki, neler oluyor?

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