27 Kas 2021 - 18:58 Güncelleme: 27 Kas 2021 - 23:55
Murat Dalkılıç Kalp Krizi Geçirdi! Hastaneden Açıklama Geldi! Sevenleri Çok Üzgün…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç’tan acı haber geldi! Apar topar hastaneye kaldırılan Murat Dalkılıç’ın en yakını olan isim, kalp krizi geçirdi! Yoğun bakıma kaldırılan isim, sevenlerini hüngür hüngür ağlattı.
Murat Dalkılıç’ın babası olan Mehmet Sedat Dalkılıç, gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Murat Dalkılıç ise haberi duyar duymaz; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne geldi. Aydın’da Murat Dalkılıç’ı karşılayan kişi ise Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.