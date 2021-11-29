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29 Kas 2021 - 20:53

Masumlar Apartmanı'nda veda şoku! Han’ın Diziden Ayrılacağı Kesinleşti, Ortalık Karıştı! “Başınız Sağ Olsun” Milyonların Gözünde Yaş…

TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’ndan yıkan ölüm haberi resmen çıktı. Han’ın diziden ayrılacağı kesinleşti, ortalık karıştı. “Başınız sağ olsun” sözleri ise fragmanda resmen yankılandı. Milyonların gözünde yaş bırakan Masumlar Apartmanı dizisi, bu kez hayranlarının yüzünü güldürmeyecek! Peki, neler oluyor?