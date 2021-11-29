Masumlar Apartmanı'nda veda şoku! Han’ın Diziden Ayrılacağı Kesinleşti, Ortalık Karıştı! “Başınız Sağ Olsun” Milyonların Gözünde Yaş…
TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’ndan yıkan ölüm haberi resmen çıktı. Han’ın diziden ayrılacağı kesinleşti, ortalık karıştı. “Başınız sağ olsun” sözleri ise fragmanda resmen yankılandı. Milyonların gözünde yaş bırakan Masumlar Apartmanı dizisi, bu kez hayranlarının yüzünü güldürmeyecek! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Aslıhan Güner ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne ait ilk fragman ise kısa bir süre önce yayınlandı. Salı akşamlarına damgasını vuran başarılı diziden Han’ın ölerek ayrılması ise fragmanda resmen gösterildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.