- 29 Kas 2021 - 20:53

Masumlar Apartmanı'nda veda şoku! Han’ın Diziden Ayrılacağı Kesinleşti, Ortalık Karıştı! “Başınız Sağ Olsun” Milyonların Gözünde Yaş…

TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’ndan yıkan ölüm haberi resmen çıktı. Han’ın diziden ayrılacağı kesinleşti, ortalık karıştı. “Başınız sağ olsun” sözleri ise fragmanda resmen yankılandı. Milyonların gözünde yaş bırakan Masumlar Apartmanı dizisi, bu kez hayranlarının yüzünü güldürmeyecek! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Aslıhan Güner ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüne ait ilk fragman ise kısa bir süre önce yayınlandı. Salı akşamlarına damgasını vuran başarılı diziden Han’ın ölerek ayrılması ise fragmanda resmen gösterildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Kas 2021 - 20:53 Ankara- Yaşam

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