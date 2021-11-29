Hangi Burçla Asla Ev Arkadaşı Olunmaz? Hangi Burç Evi Başına Yıkar?

Ev arkadaşı olmak isteyenler arkadaşlarının huylarına ve davranışlarına çok dikkat ediyor. Ev ortamında rahat edebileceği bir partner bulmak isteyen kişiler astrolojiden destek alıyor. İşte astrolojiye göre dost düşman ayrımı yapabilmek için dikkat edilecek burçlar! Hangi burçlar evi dağıtır ve ev arkadaşlığı yaşamını zindan eder?



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