- 29 Kas 2021 - 20:47

Hangi Burçla Asla Ev Arkadaşı Olunmaz? Hangi Burç Evi Başına Yıkar?

Ev arkadaşı olmak isteyenler arkadaşlarının huylarına ve davranışlarına çok dikkat ediyor. Ev ortamında rahat edebileceği bir partner bulmak isteyen kişiler astrolojiden destek alıyor. Sizde ev arkadaşı olabilecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ev arkadaşı olmak isteyenler arkadaşlarının huylarına ve davranışlarına çok dikkat ediyor. Ev ortamında rahat edebileceği bir partner bulmak isteyen kişiler astrolojiden destek alıyor. İşte astrolojiye göre dost düşman ayrımı yapabilmek için dikkat edilecek burçlar! Hangi burçlar evi dağıtır ve ev arkadaşlığı yaşamını zindan eder?


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29 Kas 2021 - 20:47 - Burç Haberleri

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