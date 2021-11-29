Hangi Burçla Asla Ev Arkadaşı Olunmaz? Hangi Burç Evi Başına Yıkar?
Ev arkadaşı olmak isteyenler arkadaşlarının huylarına ve davranışlarına çok dikkat ediyor. Ev ortamında rahat edebileceği bir partner bulmak isteyen kişiler astrolojiden destek alıyor. Sizde ev arkadaşı olabilecek burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ev arkadaşı olmak isteyenler arkadaşlarının huylarına ve davranışlarına çok dikkat ediyor. Ev ortamında rahat edebileceği bir partner bulmak isteyen kişiler astrolojiden destek alıyor. İşte astrolojiye göre dost düşman ayrımı yapabilmek için dikkat edilecek burçlar! Hangi burçlar evi dağıtır ve ev arkadaşlığı yaşamını zindan eder?
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29 Kas 2021 - 20:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.