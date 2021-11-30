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30 Kas 2021 - 19:37

Survivor Nagihan'ı Görünce Gördüklerinize İnanamayacaksınız! Acun Bile Şok Geçirecek... Bu Nasıl Bir Değişimdir?

Survivor yarışmasıyla birlikte adını duyurup, tüm dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere, son haliyle birlikte herkesi öyle büyük bir şaşkınlığın içerisine itti ki; gören - duyan herkes resmen şok geçirdi. Ada hayatından sonraki hayatıyla birlikte ara ara magazin gündeminde yer alan Nagihan'ın son hali Acun Ilıcalı'yı bile şaşkına çevirecek.