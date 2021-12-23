En Tehlikeli Burç Hangisidir? İşte Tehlikeli Olayların İçinde Olan O Burçlar...
Her insanın tehlikeye olan mesafesi ne yazık ki yeteri kadar uzak olamıyor. Bazı kişiler adeta tehlikeyi çeken bir mıknatıs gibi ortalarda dolaşıyor. Her konuda insanın tavırlarını etkileyen burçlar ile ilgili detaylar haberimizde...
Her insanın tehlikeye olan mesafesi ne yazık ki yeteri kadar uzak olamıyor. Bazı kişiler adeta tehlikeyi çeken bir mıknatıs gibi ortalarda dolaşıyor. Her konuda insanın tavırlarını etkileyen burçlar, bu konuda da bir etki gösteriyor ve bazı burcun insanlarının adeta tehlikeli olaylara atladığını söylüyor. O burçları görenler ise, şaşkınlıktan hayrete düşüyor! Peki, hangi burçların hayatı risk altındadır? Tehlikeli olaylara aşık olan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 14:06 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.