Gönül Dağı Dizisi Zırıl Zırıl Ağlattı! Veysel En Büyük Darbeyi Aldı, Hayat Durdu! Bu Kavuşma Sahnesi Seyirciyi Çıldırttı! “Yok Artık”

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Döndü’nün oğlu olduğu ortaya çıkan Kenan, seyircide büyük bir şok yaşatmıştı. Veysel’in abisinin ortaya çıkması ise Veysel’i derinden yaraladı. Birçok kişi o sahneler karşısında ise gözyaşlarını tutamadı ve hüngür hüngür ağladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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