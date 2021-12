Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın Memleketi

Yaptığı komedi programları ile dillerden düşmeyen isimlerden biri haline gelmiş olan Hasan Can Kaya, popülerliğini her geçen gün artırmaya başladı. Stand-up gösterilerini dijital mecraya taşıdıktan sonra daha çok ses getirmeye başlayan Hasan Can Kaya, şimdilerde komedi severlerin yakın markajına girdi.

Hasan Can Kaya’nın hayatını merak eden izleyicisi ise, onun en çok memleketini görünce şaşırdı! Peki, Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Hasan Can Kaya’nın programı nerede yayınlanıyor? Hasan Can Kaya sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!