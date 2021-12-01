Leyla İle Mecnun Dizisine Exxen Kararı! Acun Ilıcalı İşlemleri Başlattı, Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Leyla İle Mecnun…

Seyircisi ile 8 yıllık aranın ardından Exxen dijital yayın platformu tarafından yeniden hayata geçirilen Leyla ile Mecnun dizisinin akıbeti merak ile bekleniyordu. Bunun üzerine Exxen dijital yayın platformunda yayınlanan ilk sezonunun bitmesinin ardından Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonunun yapılıp, yapılmayacağına dair durum kesinleşti! Peki, Leyla ile Mecnun bitiyor mu? Leyla ile Mecnun final mi yapıyor? Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonu yayınlanacak mı? Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonu ne zaman? İşte, detaylar…



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