Leyla İle Mecnun Dizisine Exxen Kararı! Acun Ilıcalı İşlemleri Başlattı, Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Leyla İle Mecnun…
Seyircisi ile 8 yıllık aranın ardından Exxen dijital yayın platformu tarafından yeniden hayata geçirilen Leyla ile Mecnun dizisinin akıbeti merak ile bekleniyordu. Bunun üzerine Exxen dijital yayın platformunda yayınlanan ilk sezonunun bitmesinin ardından Leyla ile Mecnun dizisine ait son bilgiler haberimizde...
Seyircisi ile 8 yıllık aranın ardından Exxen dijital yayın platformu tarafından yeniden hayata geçirilen Leyla ile Mecnun dizisinin akıbeti merak ile bekleniyordu. Bunun üzerine Exxen dijital yayın platformunda yayınlanan ilk sezonunun bitmesinin ardından Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonunun yapılıp, yapılmayacağına dair durum kesinleşti! Peki, Leyla ile Mecnun bitiyor mu? Leyla ile Mecnun final mi yapıyor? Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonu yayınlanacak mı? Leyla ile Mecnun dizisinin ikinci sezonu ne zaman? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
01 Ara 2021 - 21:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.