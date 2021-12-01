Masterchef Pelin’in Yeni Yolu Ortaya Çıktı! Sosyal Medyada Duyurdu, Sevenleri Şoke Oldu! Bundan Sonra Sadece O Mecrada…
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ardından bir hayli popüler hale gelen Pelin Zaman, o projesi ile herkesi bir hayli sevindirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından Pelin Zaman ile ilgili detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş bulunan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden Pelin Zaman, yeni projesini geçtiğimiz gün takipçileri ile paylaştı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ardından bir hayli popüler hale gelen Pelin Zaman, o projesi ile herkesi bir hayli sevindirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından Pelin Zaman elendi mi? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Pelin Zaman şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
01 Ara 2021 - 21:02 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.