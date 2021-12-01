Masterchef Pelin’in Yeni Yolu Ortaya Çıktı! Sosyal Medyada Duyurdu, Sevenleri Şoke Oldu! Bundan Sonra Sadece O Mecrada…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımı haline gelmiş bulunan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden Pelin Zaman, yeni projesini geçtiğimiz gün takipçileri ile paylaştı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ardından bir hayli popüler hale gelen Pelin Zaman, o projesi ile herkesi bir hayli sevindirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasından Pelin Zaman elendi mi? MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Pelin Zaman şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…