Türkiye’nin En Zengin 10 İş İnsanı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tarih Oldu, Gözünün Yaşına Bile Bakılmadı! Artık Zirvede O İsim Var!
ABD merkezli bir dergi olan Forbes dergisi, Türkiye’nin ve dünyanın en zenginlerini tek tek açıkladı. Acun Ilıcalı listede arandı fakat tarih olduğu resmen ortaya çıktı. Yatırımlarını değerlendiremeyen veya az kazanan Acun Ilıcalı 2021 yılının “En zenginleri” arasında yerini alamadı! Zirveyi başka bir isim alırken; ağızlar ise açıklanan servetlerle açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce açıklanan bu veriler ise dengeleri değiştirdi. 2020 yılının en zenginleri arasında yer alan birçok kişi resmen tarih oldu ve yerlerine bambaşka isimler geldi. Dünyanın en zengin iş insanı ise 117 milyar dolar servetiyle Amazon’un Ceo’u Jeff Bezos oldu! Pandemi’den en iyi etkilenen isimlerden biri olan Bezos, sadece bir yıl içerisinde servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltti! Peki, Türk iş insanları arasında kim birinci oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.