Türkiye’nin En Zengin 10 İş İnsanı Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Tarih Oldu, Gözünün Yaşına Bile Bakılmadı! Artık Zirvede O İsim Var!

Kısa bir süre önce açıklanan bu veriler ise dengeleri değiştirdi. 2020 yılının en zenginleri arasında yer alan birçok kişi resmen tarih oldu ve yerlerine bambaşka isimler geldi. Dünyanın en zengin iş insanı ise 117 milyar dolar servetiyle Amazon’un Ceo’u Jeff Bezos oldu! Pandemi’den en iyi etkilenen isimlerden biri olan Bezos, sadece bir yıl içerisinde servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltti! Peki, Türk iş insanları arasında kim birinci oldu?

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