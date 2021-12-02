Hangi Burç İlgi Kölesi? Hangi Burca İki Güzel Laf Etseniz Her Şeyi Yapar?

İkili ilişkilerde sıklıkla sorun yaratacak bir konu olan ilgi eksikliği bazı insanların ilişkiyi bitirmesine dahi neden olabiliyor. İlişkilerinde adeta ilgi manyağı olan bu kişilerin ortak özelliği, genellikle Zodyak kuşağının o üç burcuna sahip olmak oluyor. Burçlarının etkisi altında hayatlarının her alanında ilgi kölesi gibi davranan o burcun insanları, üstelik iki güzel laf karşısında hemen yelkenleri suya indiriyor. Öte yandan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ilgi kölesi? Hangi burca iki güzel laf etseniz her şeyi yapar? İşte, detaylar…



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