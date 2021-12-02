Hangi Burç İlgi Kölesi? Hangi Burca İki Güzel Laf Etseniz Her Şeyi Yapar?
İkili ilişkilerde sıklıkla sorun yaratacak bir konu olan ilgi eksikliği bazı insanların ilişkiyi bitirmesine dahi neden olabiliyor. İlişkilerinde adeta ilgi manyağı olan bu kişilerin ortak özelliği, genellikle Zodyak kuşağının o üç burcuna sahip olmak oluyor. Sizde ilgi kölesi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İkili ilişkilerde sıklıkla sorun yaratacak bir konu olan ilgi eksikliği bazı insanların ilişkiyi bitirmesine dahi neden olabiliyor. İlişkilerinde adeta ilgi manyağı olan bu kişilerin ortak özelliği, genellikle Zodyak kuşağının o üç burcuna sahip olmak oluyor. Burçlarının etkisi altında hayatlarının her alanında ilgi kölesi gibi davranan o burcun insanları, üstelik iki güzel laf karşısında hemen yelkenleri suya indiriyor. Öte yandan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç ilgi kölesi? Hangi burca iki güzel laf etseniz her şeyi yapar? İşte, detaylar…
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02 Ara 2021 - 21:59 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.