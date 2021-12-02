Hangi Burç Empati Yoksunudur? Hangi Burç Karşı Tarafı Asla Anlamaz?
Her insanın anlayış düzeyi ne yazık ki bir olmuyor. Bazı insanlar empati için yaratılmışken, bazı insanların empati kelimesinin anlamını bilip bilmediğine dair bile şüpheler oluşmuş bulunuyor. Empati yoksunu burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın anlayış düzeyi ne yazık ki bir olmuyor. Bazı insanlar empati için yaratılmışken, bazı insanların empati kelimesinin anlamını bilip bilmediğine dair bile şüpheler oluşmuş bulunuyor. Empati yoksunu olan o insanların aynı burçlara sahip olması ise, astrologların son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmaları bir kez daha destekliyor. Öte yandan empatiden yoksun olan o burçları görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burç empati yoksunudur? Hangi burç karşı tarafı asla anlamaz? İşte, detaylar…
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02 Ara 2021 - 11:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.