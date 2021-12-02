Her insanın anlayış düzeyi ne yazık ki bir olmuyor. Bazı insanlar empati için yaratılmışken, bazı insanların empati kelimesinin anlamını bilip bilmediğine dair bile şüpheler oluşmuş bulunuyor. Empati yoksunu olan o insanların aynı burçlara sahip olması ise, astrologların son dönemlerde gerçekleştirdiği çalışmaları bir kez daha destekliyor. Öte yandan empatiden yoksun olan o burçları görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burç empati yoksunudur? Hangi burç karşı tarafı asla anlamaz? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!