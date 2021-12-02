Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un eski eşi olan ünlü sunucu Derya Şensoy, eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Derya Baykal’ı yakın markajına alan magazin takipçileri, ünlü sunucunun yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Derya Baykal kimdir, kaç yaşında aslen nerelidir? Derya Baykal evli mi, kiminle evli, eşi kim? Derya Baykal ile eski eşi Ferhan Şensoy arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…