Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un eski eşi olan ünlü sunucu Derya Şensoy, eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. İşte Derya Baykal ile ilgili son bilgiler...
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un eski eşi olan ünlü sunucu Derya Şensoy, eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Derya Baykal’ı yakın markajına alan magazin takipçileri, ünlü sunucunun yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Derya Baykal kimdir, kaç yaşında aslen nerelidir? Derya Baykal evli mi, kiminle evli, eşi kim? Derya Baykal ile eski eşi Ferhan Şensoy arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
02 Ara 2021 - 12:34 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.