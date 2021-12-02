- 02 Ara 2021 - 12:34 G: 02 Ara 2021 - 12:38

Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un eski eşi olan ünlü sunucu Derya Şensoy, eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. İşte Derya Baykal ile ilgili son bilgiler...

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un eski eşi olan ünlü sunucu Derya Şensoy, eski eşi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Derya Baykal’ı yakın markajına alan magazin takipçileri, ünlü sunucunun yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Derya Baykal kimdir, kaç yaşında aslen nerelidir? Derya Baykal evli mi, kiminle evli, eşi kim? Derya Baykal ile eski eşi Ferhan Şensoy arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

02 Ara 2021 - 12:34 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir?
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev… mask
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev…
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun” mask
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun”
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D… mask
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D…
Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Tek Paylaşımla Aşklarını Haykırdılar, İlk Açıklama Geldi! “Hayırlı Olsun Hamza” mask
Masterchef Hamza’nın Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Tek Paylaşımla Aşklarını Haykırdılar, İlk Açıklama Geldi! “Hayırlı Olsun Hamza”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Altına Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Fiziğiyle Şov Yaptı, Sırtıyla Yakıp Yıktı! Midi Boy Elbisesiyle Alev Alev… “Alişan Görmesin” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Altına Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Fiziğiyle Şov Yaptı, Sırtıyla Yakıp Yıktı! Midi Boy Elbisesiyle Alev Alev… “Alişan Görmesin”
Masterchef Dilara’dan Aşk İtirafı Geldi! Sergen’e Olan Aşkını Resmen Haykırdı! Önce Sarmaş Dolaş Sonra El Ele… Acun Ilıcalı’dan İzin İstemişlerdi… mask
Masterchef Dilara’dan Aşk İtirafı Geldi! Sergen’e Olan Aşkını Resmen Haykırdı! Önce Sarmaş Dolaş Sonra El Ele… Acun Ilıcalı’dan İzin İstemişlerdi…
Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Kenan İmirzalıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinem Kobal İle Yaşları Dikkat Çekti
Müge Anlı Gözyaşlarını Tutamadı, Makyajı Darmaduman Oldu! Acılı Baba Liseli Kızının… Hüngür Hüngür Ağlattı! Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki… mask
Müge Anlı Gözyaşlarını Tutamadı, Makyajı Darmaduman Oldu! Acılı Baba Liseli Kızının… Hüngür Hüngür Ağlattı! Başına Öyle Bir Bela Geldi Ki…
Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın Memleketi mask
Hasan Can Kaya Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın Memleketi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Mine Koşan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Mine Koşan Kimdir, Aslen Nerelidir?
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev… mask
Yasmin Erbil, Ne Sansür Dinledi, Ne Laf! Babasından İzin Alıp, Her Yerini Gösterdi! Fizik Şov Yaptı, Cesaretini Gösterdi! Alev Alev…
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun” mask
Temizlik Benim İşim Kadir İlk Kez Anlattı! Babası Resmen Eziyet Çektirmiş, Çocukluğu İşkenceye Dönüşmüş! “Böyle Baba Olmaz Olsun”
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D… mask
Camdaki Kız’ın Sedat’ı Acun Ilıcalı’yla Can Ciğer Kuzu Sarma! Öyle Bir Video Ortaya Çıktı Ki, Hadise Asıldıkça Asıldı! Önce TV8, Sonra Kanal D…
Hangi Burç Empati Yoksunudur? Hangi Burç Karşı Tarafı Asla Anlamaz? mask
Hangi Burç Empati Yoksunudur? Hangi Burç Karşı Tarafı Asla Anlamaz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status