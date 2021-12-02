- 02 Ara 2021 - 12:54 G: 02 Ara 2021 - 13:01

Pınar Dilşeker Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Çetin Yılmaz İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir yaptırdığı estetik operasyonlar ile adeta tanınmaz hale gelen şarkıcı Pınar Dilşeker, görenleri adeta şoke etti. Pınar Dilşeker’in yaptırdığı estetik operasyonları görenler gözlerine inanamazken, ünlü şarkıcının yaşını merak etmeye başladı. İşte Pınar Dilşeker ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Bir süredir yaptırdığı estetik operasyonlar ile adeta tanınmaz hale gelen şarkıcı Pınar Dilşeker, görenleri adeta şoke etti. Pınar Dilşeker’in yaptırdığı estetik operasyonları görenler gözlerine inanamazken, ünlü şarkıcının yaşını merak etmeye başladı. Öte yandan Pınar Dilşeker’in yaşı herkesi şoke etmeyi başardı! Peki, Pınar Dilşeker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Pınar Dilşeker evli mi, eşi kim? Pınar Dilşeker ile eski eşi Çetin Yılmaz arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…


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02 Ara 2021 - 12:54 - Magazin

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