- 02 Ara 2021 - 13:00 G: 02 Ara 2021 - 13:05

Metin Şentürk Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Fulya Kalkavan İle Yaşları Dikkat Çekti

Bir süredir eski eşi Fulya Kalkavan ile arasında yaşanan mal paylaşımı davaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Metin Şentürk, yeni bir dava daha açtı. İşte Metin Şentürk ile ilgili merak edilen detaylar...

Bir süredir eski eşi Fulya Kalkavan ile arasında yaşanan mal paylaşımı davaları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Metin Şentürk, yeni bir dava daha açtı. Bunun üzerine Metin Şentürk’ü yakın markajına alan magazin takipçileri, ünlü sanatçının yaşı karşısında hayrete düştü. Öte yandan Metin Şentürk ile eski eşi Fulya Kalkavan arasındaki yaş farkı da bir hayli şaşırtıcı bulundu! Peki, Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Metin Şentürk evli mi, eşi kim? Metin Şentürk ile eski eşi Fulya Kalkavan arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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02 Ara 2021 - 13:00 - Magazin

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