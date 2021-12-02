Seçil Gür Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Celil Nalçakan İle Yaşları Dikkat Çekti
Serdar Ortaç ile bir dönem aşk yaşayan Seçil Gür, geçtiğimiz gün katıldığı magazin programında herkesi hayrete düşürdü. Verdiği göğüs dekoltesi ile sunucuları şaşkına çeviren Seçil Gür ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Serdar Ortaç ile bir dönem aşk yaşayan Seçil Gür, geçtiğimiz gün katıldığı magazin programında herkesi hayrete düşürdü. Verdiği göğüs dekoltesi ile sunucuları şaşkına çeviren Seçil Gür’ün göğüs operasyonu geçirdiği canlı yayın esnasında ortaya çıktı. Şimdilerde adı Celil Nalçakan ile anılan Seçil Gür’ü bu olayın üzerine yakın markajına alan müzik severler, ünlü şarkıcının yaşına adeta inanamadı! Peki, Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Seçil Gür’ün sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Seçil Gür ile Celil Nalçakan sevgili mi? İşte, detaylar…
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02 Ara 2021 - 13:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.