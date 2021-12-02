Hangi Burcun Erkeğinin Yüzü Güzel İçi Çöp Gibidir? İşte İnsanı Delirtecek Olan Burçlar…

Her burcun erkeği aynı çekicilikte olmuyor. Ancak bu burcun erkekleri görünce insanın içini adeta eritiyor! Her güzelin kusuru olduğu gibi bu burcun erkeklerinin de çok çekici olmalarının bir bedeli bulunuyor. Bu burcun insanları insanı delirtecek özelliklere sahip olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burcun erkeğinin yüzü güzel içi çöp gibidir? İşte insanı delirtecek olan burçlar…



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