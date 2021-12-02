Masumlar Apartmanı Dizisinde Kan Kaybı Devam Ediyor! Reytingler Resmen Çöktü, Eridi!

Bir süredir TRT1 ekranlarının fenomen yapımı olan Masumlar Apartmanı dizisi, geçtiğimiz salı yayınlanan son bölümü ile tahtını kaybetti. İki sezondur reytingin zirvesini bırakmayan Masumlar Apartmanı dizisi, birinci sezonda gördüğü ilgiyi geçtiğimiz hafta itibariyle kaybetmeye başladı. İlk kez reytingleri bu kadar düşük olan Masumlar Apartmanı dizisinin final yapabileceği ihtimali ise, dizinin sadık seyirci kitlesini endişelendirmeye başladı! Peki, Masumlar Apartmanı 30 Kasım 2021 Salı reyting ne? Masumlar Apartmanı dizisi bitecek mi? Masumlar Apartmanı dizisi final mi yapıyor? İşte, detaylar…



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