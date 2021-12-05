Hangi Burç Neden Ayrılır? Hangi Burç Düğününde Siyah Gelinlik Giyer?

Herkes tahmin edilenin ya da toplumda kanıksatılanın aksine evlilik için yanıp tutuşmuyor. Bazı insanlar evlilikten bile isteğe kaçarken, bazı insanlar peşlerine takılmış olan ayrılıklardan bir türlü kurtulamıyor. Her konuda söyleyeceği bir sözü olan astrologlar ise, elbette bu konuda da devreye giriyor. Bazı burçlarında düğünü olsa siyah gelinlik giyeceğini söyleyen astrologlar, o burcun insanlarının ayrılıklar insanı olduğunu söylüyor! Peki, hangi burç düğününde siyah gelinlik giyer? İşte ayrıkların burcu…



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