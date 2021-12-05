Hangi Burç Neden Ayrılır? Hangi Burç Düğününde Siyah Gelinlik Giyer?
Herkes tahmin edilenin ya da toplumda kanıksatılanın aksine evlilik için yanıp tutuşmuyor. Bazı insanlar evlilikten bile isteğe kaçarken, bazı insanlar peşlerine takılmış olan ayrılıklardan bir türlü kurtulamıyor. Sizde düğünün siyah gelinlik giyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkes tahmin edilenin ya da toplumda kanıksatılanın aksine evlilik için yanıp tutuşmuyor. Bazı insanlar evlilikten bile isteğe kaçarken, bazı insanlar peşlerine takılmış olan ayrılıklardan bir türlü kurtulamıyor. Her konuda söyleyeceği bir sözü olan astrologlar ise, elbette bu konuda da devreye giriyor. Bazı burçlarında düğünü olsa siyah gelinlik giyeceğini söyleyen astrologlar, o burcun insanlarının ayrılıklar insanı olduğunu söylüyor! Peki, hangi burç düğününde siyah gelinlik giyer? İşte ayrıkların burcu…
Detaylar diğer sayfada!
05 Ara 2021 - 09:04 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.