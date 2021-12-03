Hangi Burç Çok Mazlumdur? İşte Kafasına Vurunca Ekmeğini Verecek Burçlar…
Her burcun insanı aynı sakinlik ve sessizlikte olmuyor. Bazı burcun insanları bilhassa mazlum kişiler oluyor ve karşılarındakinin her isteğine evet demekten kendisini alıkoyamıyor. Sizde mazlum burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı sakinlik ve sessizlikte olmuyor. Bazı burcun insanları bilhassa mazlum kişiler oluyor ve karşılarındakinin her isteğine evet demekten kendisini alıkoyamıyor. Gerçek bir kafasına vur ekmeğini al tipi olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç çok mazlumdur? İşte kafasına vurunca ekmeğini verecek burçlar…
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03 Ara 2021 - 13:58 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.