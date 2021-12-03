Her burcun insanı aynı sakinlik ve sessizlikte olmuyor. Bazı burcun insanları bilhassa mazlum kişiler oluyor ve karşılarındakinin her isteğine evet demekten kendisini alıkoyamıyor. Gerçek bir kafasına vur ekmeğini al tipi olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç çok mazlumdur? İşte kafasına vurunca ekmeğini verecek burçlar…



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