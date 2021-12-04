ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 4 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle yaşanan su kesintileri, hafta sonunda da yaşanıyor. Ortaya çıkan su kesintilerinden etkilenip etkilenmediğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap aramaya başlıyor. Peki, ASKİ 4 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 4 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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