- 04 Ara 2021 - 00:35 G: 03 Ara 2021 - 13:36

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 4 Aralık 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 4 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle yaşanan su kesintileri, hafta sonunda da yaşanıyor. Ortaya çıkan su kesintilerinden etkilenip etkilenmediğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap aramaya başlıyor. Peki, ASKİ 4 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 4 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


Detaylar diğer sayfada!

04 Ara 2021 - 00:35 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
3 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
3 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet mask
Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta! 3 Aralık Ankara Cuma Namazı Saat Kaçta? Ankara Cuma Vakti Ne Zaman Diyanet
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı … mask
Ankara Ulus Atatürk Anıtı Hakkında Önemli Bilgi! Ulus Atatürk Anıtı Hangi Anlamlar Taşıyor Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Atatürk Anıtı …
2 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
2 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
1 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
1 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 1 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'daki Güvenpark Hakkında Şok Bilgi! Güvenpark’ı Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Güvenpark… mask
Ankara'daki Güvenpark Hakkında Şok Bilgi! Güvenpark’ı Kimin Yaptırdığını Duyunca Şaşıracaksınız! Meğer Güvenpark…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 30 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıvırdı Ki, Beli İncelikten Kırılıyordu! Tüm Fiziğini Gösterdi, Alev Alev Yaktı! “Biraz Edep Aleyna” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Nefesleri Kesti! Öyle Bir Kıvırdı Ki, Beli İncelikten Kırılıyordu! Tüm Fiziğini Gösterdi, Alev Alev Yaktı! “Biraz Edep Aleyna”
Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer! Kimse Böylesini Tahmin Etmemişti, Hande Erçel’in Kız Kardeşinden Öte! Gümbür Gümbür… mask
Kırmızı Oda Dizisine Şok Transfer! Kimse Böylesini Tahmin Etmemişti, Hande Erçel’in Kız Kardeşinden Öte! Gümbür Gümbür…
Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen… mask
Masterchef Hasan İçin Hayat Durdu, Dünkü Bölümde Acı Haberi Aldı! Gözleri Dolup Durmuştu, Sebebi Belli Oldu! Meğer Başına Gelen…
Masumlar Apartmanı Dizisi Milyonları Ayağa Kaldırdı! Twitter, Instagram O Anlara Kilitlendi! RTÜK’ten Hamle Gelecek Mi? mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Milyonları Ayağa Kaldırdı! Twitter, Instagram O Anlara Kilitlendi! RTÜK’ten Hamle Gelecek Mi?
Yargı Dizisinin Metin’i Ayrılık Kararıyla Ters Köşe Yaptı! Sezon Başındaki Hamlesi Dengeleri Değiştirdi! Katil Olarak Suçlanıyordu, Meğer… mask
Yargı Dizisinin Metin’i Ayrılık Kararıyla Ters Köşe Yaptı! Sezon Başındaki Hamlesi Dengeleri Değiştirdi! Katil Olarak Suçlanıyordu, Meğer…
Alişan’ın Seksenler Dizisinden Ne Kadar Kazanacağı Ortaya Çıktı! Paraya Para Demeyecek! Sadece 2 Saat İçin Servet Alacak! Cüzdanı Dolup Taşacak! mask
Alişan’ın Seksenler Dizisinden Ne Kadar Kazanacağı Ortaya Çıktı! Paraya Para Demeyecek! Sadece 2 Saat İçin Servet Alacak! Cüzdanı Dolup Taşacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status