Müslümanlık inancında her hayvanın etinin yenilmesine helal gözü ile bakılmıyor. Bazı hayvanların yenmesi helalken, bazı hayvanların yenmesi yasaklanmış ve haram kılınmış bulunuyor. Bu nedenle İslamiyet inancına sahip olan kişiler, yurt dışına çıktıklarında sık sık hangi hayvanların etlerini yiyebileceklerini merak ediyor. Peki, eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hangileridir? Müslümanlara hangi hayvanlar haram? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!