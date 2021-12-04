- 04 Ara 2021 - 10:59 G: 04 Ara 2021 - 11:03

Eti Yenen Ve Yenmeyen Hayvanlar Hangileridir? Müslümanlara Hangi Hayvanlar Haram?

Müslümanlık inancında her hayvanın etinin yenilmesine helal gözü ile bakılmıyor. Bazı hayvanların yenmesi helalken, bazı hayvanların yenmesi yasaklanmış ve haram kılınmış bulunuyor. Sizde eti yenen ve yenmeyen hayvanları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Müslümanlık inancında her hayvanın etinin yenilmesine helal gözü ile bakılmıyor. Bazı hayvanların yenmesi helalken, bazı hayvanların yenmesi yasaklanmış ve haram kılınmış bulunuyor. Bu nedenle İslamiyet inancına sahip olan kişiler, yurt dışına çıktıklarında sık sık hangi hayvanların etlerini yiyebileceklerini merak ediyor. Peki, eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hangileridir? Müslümanlara hangi hayvanlar haram? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

04 Ara 2021 - 10:59 - Yeme & İçme

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burç Aşırı Minnoştur? İşte Kediden Hallice Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Aşırı Minnoştur? İşte Kediden Hallice Olan Burçlar…
Hangi Burç Sürekli Aldatılıyor? İşte Sadakatsiz Dizisinde Rol Alsa Sırıtmayacak Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Aldatılıyor? İşte Sadakatsiz Dizisinde Rol Alsa Sırıtmayacak Burçlar…
Hangi Burçlar Anı Yaşamayı Sever? İşte Hayattan Zevk Alan Burçlar… mask
Hangi Burçlar Anı Yaşamayı Sever? İşte Hayattan Zevk Alan Burçlar…
Hangi Burç Ölümsüzdür? İşte Akıllardan Çıkmayacak, Hep Hatırlanacak Burçlar… mask
Hangi Burç Ölümsüzdür? İşte Akıllardan Çıkmayacak, Hep Hatırlanacak Burçlar…
Hangi Burç Çok Mazlumdur? İşte Kafasına Vurunca Ekmeğini Verecek Burçlar… mask
Hangi Burç Çok Mazlumdur? İşte Kafasına Vurunca Ekmeğini Verecek Burçlar…
Hangi Burç Yanlış Kişiye Aşık Oldu? İşte Aşk Hayatı Fiyasko Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Yanlış Kişiye Aşık Oldu? İşte Aşk Hayatı Fiyasko Olan Burçlar…
Hangi Burç Gelenek Görenekten Çok Hoşlanmaz? İşte Düğün, Kına, Nişanla Uğraşmayacak Burçlar… mask
Hangi Burç Gelenek Görenekten Çok Hoşlanmaz? İşte Düğün, Kına, Nişanla Uğraşmayacak Burçlar…
Hangi Burcun Sesi Çok Güzeldir? İşte O Ses Türkiye’ye Katılsa Herkesi Döndürecek Burçlar… mask
Hangi Burcun Sesi Çok Güzeldir? İşte O Ses Türkiye’ye Katılsa Herkesi Döndürecek Burçlar…
Hangi Burç Sürekli Kavga Eder? İşte Şiddet Eğilimli Burçlar… mask
Hangi Burç Sürekli Kavga Eder? İşte Şiddet Eğilimli Burçlar…
Ramazan Bayramı 2022 Ne Zaman Başlıyor? 2022 2022 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet? 2022 Oruç 2022 ne zaman, Ramazan Hangi Ay, Hangi Gün? mask
Ramazan Bayramı 2022 Ne Zaman Başlıyor? 2022 2022 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet? 2022 Oruç 2022 ne zaman, Ramazan Hangi Ay, Hangi Gün?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Mide Bulandıran Hamilelik! Son Hali Yürekleri Burkmuştu; Fatma, Avukat Hülya’yı Titretti! İki Kişiyle… “İğrençsiniz!” mask
Esra Erol’da Mide Bulandıran Hamilelik! Son Hali Yürekleri Burkmuştu; Fatma, Avukat Hülya’yı Titretti! İki Kişiyle… “İğrençsiniz!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Minicik Eteğiyle Ateşleri Yükselti! “Hiç Yakışmıyor Sana Miniler” Sevenleri Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Minicik Eteğiyle Ateşleri Yükselti! “Hiç Yakışmıyor Sana Miniler” Sevenleri Çıldırdı! Neler Oluyor?
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin’den Şeflere Şok Sözler! Sosyal Medyayı İnletti, Esra Erol’a Katılan Sevgilisini Yanına Alıp Son Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
4 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
4 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Hangi Burç Aşırı Minnoştur? İşte Kediden Hallice Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Aşırı Minnoştur? İşte Kediden Hallice Olan Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status