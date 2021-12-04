Eti Yenen Ve Yenmeyen Hayvanlar Hangileridir? Müslümanlara Hangi Hayvanlar Haram?
Müslümanlık inancında her hayvanın etinin yenilmesine helal gözü ile bakılmıyor. Bazı hayvanların yenmesi helalken, bazı hayvanların yenmesi yasaklanmış ve haram kılınmış bulunuyor. Sizde eti yenen ve yenmeyen hayvanları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Müslümanlık inancında her hayvanın etinin yenilmesine helal gözü ile bakılmıyor. Bazı hayvanların yenmesi helalken, bazı hayvanların yenmesi yasaklanmış ve haram kılınmış bulunuyor. Bu nedenle İslamiyet inancına sahip olan kişiler, yurt dışına çıktıklarında sık sık hangi hayvanların etlerini yiyebileceklerini merak ediyor. Peki, eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hangileridir? Müslümanlara hangi hayvanlar haram? İşte, detaylar…
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04 Ara 2021 - 10:59 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.