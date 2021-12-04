- 04 Ara 2021 - 11:08 G: 04 Ara 2021 - 11:12

Yılbaşı 2022 Emekliye İkramiyesi Var Mı? Emekliye 1100 TL Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi, Ne Zaman Ödenecek?

Bir süredir artan dolar kuru karşısında maaşları gün ve gün eriyen emekliler, gözünü 2022 yılı itibariyle alacakları zamma şimdiden çevirdi. Bu zammı merak ile bekleyen emeklilere müjde ise, geçtiğimiz günlerde geldi. Sizde yılbaşında emekli ikramiyesi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir artan dolar kuru karşısında maaşları gün ve gün eriyen emekliler, gözünü 2022 yılı itibariyle alacakları zamma şimdiden çevirdi. Bu zammı merak ile bekleyen emeklilere müjde ise, geçtiğimiz günlerde geldi. Bayramlarda olduğu gibi yılbaşında da emeklilere ikramiye verileceği yönündeki söylentilere karşı gözünü Ankara’ya çeviren milyonlarca emekli, beklediği cevabı nihayet aldı! Peki, yılbaşı 2022 emekliye ikramiyesi var mı? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…


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04 Ara 2021 - 11:08 - Gündem

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