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05 Ara 2021 - 10:57

Kardeşlerim Dizisine Melisa Yeniden Dönüyor! Müjdeli Haber Geldi, Sosyal Medya Karıştı! Kadir’in Diziye Girmesi An Meselesi… Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’e iddialara göre Melisa yeniden dönüyor! Müjdeli haber resmen verildi, sosyal medya karıştı. Kardeşlerim dizisinden sonra ne olduğu bilinmeyen Melisa’nın gün yüzüne yeniden çıkması akıllarda soru işareti bıraktı. Kadir’in bile yeniden diziye giriş yapacağı konuşulmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…