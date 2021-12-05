Kardeşlerim Dizisine Melisa Yeniden Dönüyor! Müjdeli Haber Geldi, Sosyal Medya Karıştı! Kadir’in Diziye Girmesi An Meselesi… Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’e iddialara göre Melisa yeniden dönüyor! Müjdeli haber resmen verildi, sosyal medya karıştı. Kardeşlerim dizisinden sonra ne olduğu bilinmeyen Melisa’nın gün yüzüne yeniden çıkması akıllarda soru işareti bıraktı. Kadir’in bile yeniden diziye giriş yapacağı konuşulmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümleri Kadir’in olmamasından dolayı büyük bir hüzünle geçiyor. Dizinin kemik kadrosunda bulunan bir ismin apar topar diziden çıkarılması bir taktik olarak görülmüştü. Şimdi ise Melisa gerçeği dengeleri değiştirdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.