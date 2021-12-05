Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar geceleri yarışmanın tansiyonu iki üç katına çıkıyordu! Bir ismin yarışmaya veda edeceği bilindiği için Pazar gecesinin reytingleri daha çok artıyordu. Yarışmada az kişi kalmasının ardından formatın değişeceği ve ikili elemelerin yapılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!