- 05 Ara 2021 - 12:38 G: 05 Ara 2021 - 12:58

Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in finali ortaya çıktı! Acun Ilıcalı kararını resmen verdi, yarışmanın final tarihi resmen ortaya çıktı! Son dokuz kişi kaldı, hayatlar resmen durdu! İşte merak edilen Masterchef’in final tarihi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar geceleri yarışmanın tansiyonu iki üç katına çıkıyordu! Bir ismin yarışmaya veda edeceği bilindiği için Pazar gecesinin reytingleri daha çok artıyordu. Yarışmada az kişi kalmasının ardından formatın değişeceği ve ikili elemelerin yapılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2021 - 12:38 Ankara- Yaşam

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