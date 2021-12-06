Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin’den kıskançlık krizleri! Kısa bir süre önce Doktor Hülya, Masterchef Hasan Biltekin’e resti çekmiş ve takipten çıkmıştı. Sevgilisini takipten çıkan Doktor Hülya, aylardır açmadığı profilini ise açmıştı. Hasan Biltekin’in Doktor Hülya’sını aldattığı konuşulmuştu ama perde arkası resmen ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışması her bölümünde heyecanı artırmaya devam ediyor. “Dünyanın en zorlu yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef’in dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ise Safanur elenen isim olmuştu. Hayallerine veda eden Safanur, gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.