- 06 Ara 2021 - 14:05 G: 06 Ara 2021 - 14:13

Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mavi takım kaptanı resmen ifşa edildi. Bunun üzerine birçok kişi “bu hafta kıyamet kopacak” yorumlarında bulundu. Ortalığı inleten bu ifşa, dengeleri değiştirdi. Öyle bir isim kazandı ki, seyirci sinir krizi geçirdi! Sosyal medyada olay yaratan ifşa gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dün elenen isim Safanur olmuştu. Gözyaşlarıyla veda eden Safanur, “Sizin öğrenciniz olmak, gerçekten çok özeldi. Öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Buradaki mücadelem güzeldi. Hayatımın son döneminde yürüdüğüm en güzel yollardan biriydi. Benim için bir yarışmadan öte bir aile bir bağ. Çoğu şeyleri bir arada yaşatan bir olguydu” sözlerini dile getirmiş ve yarışmaya veda etmişti. Somer Şefi ağlatan bu veda, dengeleri değiştirdi. Safanur’un vedasının ardından ise yeni takım kaptanı için yeni gün başladı. Peki, Masterchef yarışmasında Mavi takım kaptanı kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Ara 2021 - 14:05 Ankara- Magazin

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef 2021 Full İzle! 6 Aralık 2021 MasterChef 123. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 6 Aralık 2021 MasterChef 123. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor?
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak! mask
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Birbirine Girdi! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak!
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu! mask
Masterchef’te Dilara’yı Mehmet Şef Yerden Yere Vurdu! Stüdyodan Kovdu, 83 Milyon Önünde “Rezillik” Yaşandı! O Hatası Sonu Oldu!
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Safanur Yürekleri Yakıp Yıktı! Somer Şef Hüngür Hüngür Ağladı, Türk Filmlerini Aratmadı! Acun Medya Düğmeye Basabilir! Neler Oluyor?
MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim... mask
MasterChef 2021 Full İzle! 5 Aralık 2021 MasterChef 127. Bölüm Canlı İzle! Masterchef kim elendi, İşte Elenen O İsim...
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen İsim İfşa Edildi! Göbek Atıldı, Davul Zurna Tutuldu! “Sonunda Kurtulduk” Sadece Ailesi Üzülecek… Neler Oluyor?
Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Final Yapıyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi, Tarihi Ortaya Çıktı! Yarışmacılar İçin Hayat Duracak, Son 9 Kişi Kaldı! Neler Oluyor?
Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce… mask
Masterchef Burcu Hakkında Yarışmanın Seyrini Değiştirecek Bilgi! Torpilli Olduğu Ortaya Çıktı, Şampiyon Bile Olabilir! Meğer O İsimle Yıllar Önce…
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı! mask
Masterchef Hasan Yarışmadan Çekildiğini Duyurdu! Acun Medya’dan Ambargo Yedi, Saniyeler İçerisinde Topladı! Kendi Topuğuna Sıktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Ödül Töreninde Gönderme Yaptığı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Ödül Töreninde Gönderme Yaptığı Tamer Karadağlı İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı! mask
Gülşen’den Fizik Şov! Kasığına Çıkan Yırtmacıyla Frikik Vermesine Ramak Kaldı! Görenler Alev Alev Yandı! 18’likleri Taş Çıkarttı!
Survivor All Star’ın Tam Kadrosu Açıklandı! Yedek Yarışmacılar Bile Ortaya Çıktı! Kıyamet Kopacak, Herkes Birbirine Düşman! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’ın Tam Kadrosu Açıklandı! Yedek Yarışmacılar Bile Ortaya Çıktı! Kıyamet Kopacak, Herkes Birbirine Düşman! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık” mask
Masterchef Danilo Şef Boşanamıyor! Öyle Bir Şey İstendi Ki, Karşılaması Çok Zor! Mahkeme Duvarları Üzerine Gelecek… “Yok Artık”
Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’dan Kıskançlık Krizleri! Doktor Hülya Resti Çekmişti, Aldattığı Konuşulmuştu… Perde Arkası Aralandı! Neler Oluyor?
Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?” mask
Sadakatsiz’in Derin’den Fizik Şov! Öyle Bir Şey Giydi Ki, Alev Alev Yaktı! Vücuduna Yapıştı, Açıldıkça Açıldı! “Ne Yapıyorsunuz Derin Hanım?”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status