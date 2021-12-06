Masterchef Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mavi takım kaptanı resmen ifşa edildi. Bunun üzerine birçok kişi “bu hafta kıyamet kopacak” yorumlarında bulundu. Ortalığı inleten bu ifşa, dengeleri değiştirdi. Öyle bir isim kazandı ki, seyirci sinir krizi geçirdi! Sosyal medyada olay yaratan ifşa gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dün elenen isim Safanur olmuştu. Gözyaşlarıyla veda eden Safanur, “Sizin öğrenciniz olmak, gerçekten çok özeldi. Öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Buradaki mücadelem güzeldi. Hayatımın son döneminde yürüdüğüm en güzel yollardan biriydi. Benim için bir yarışmadan öte bir aile bir bağ. Çoğu şeyleri bir arada yaşatan bir olguydu” sözlerini dile getirmiş ve yarışmaya veda etmişti. Somer Şefi ağlatan bu veda, dengeleri değiştirdi. Safanur’un vedasının ardından ise yeni takım kaptanı için yeni gün başladı. Peki, Masterchef yarışmasında Mavi takım kaptanı kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.