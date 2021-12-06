- 06 Ara 2021 - 16:07 G: 06 Ara 2021 - 16:12

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Necati Şaşmaz’ın Memleketi…

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta özdeşleşen ve herkesin gördüğünde Polat diye seslendiği Necati Şaşmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta özdeşleşen ve herkesin gördüğünde Polat diye seslendiği Necati Şaşmaz, şimdilerde imajında değişikliğe gitti. Yeni hali ile seyircisini adeta şoke eden Necati Şaşmaz’ın bu değişikliği yeni bir projenin kapıda olduğunu düşündürdü. Bunun üzerine Necati Şaşmaz’ı yakın markajına alan hayranları ünlü oyuncunun memleketine inanamadı! Peki, Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…


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06 Ara 2021 - 16:07 - Magazin

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