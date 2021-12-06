Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Necati Şaşmaz’ın Memleketi…
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta özdeşleşen ve herkesin gördüğünde Polat diye seslendiği Necati Şaşmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile adeta özdeşleşen ve herkesin gördüğünde Polat diye seslendiği Necati Şaşmaz, şimdilerde imajında değişikliğe gitti. Yeni hali ile seyircisini adeta şoke eden Necati Şaşmaz’ın bu değişikliği yeni bir projenin kapıda olduğunu düşündürdü. Bunun üzerine Necati Şaşmaz’ı yakın markajına alan hayranları ünlü oyuncunun memleketine inanamadı! Peki, Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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06 Ara 2021 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.