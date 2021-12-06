Gökçe Bahadır Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Emir Ersoy İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Yeni sevgilisi ile şimdilerde gündemlerden bir türlü düşmeyen Gökçe Bahadır, sevgilisinin aldığı ödülün ardından konuştu. Sevgilisi ile aynı projede yer alması ile gözleri üzerine çeviren Gökçe Bahadır ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Yeni sevgilisi ile şimdilerde gündemlerden bir türlü düşmeyen Gökçe Bahadır, sevgilisinin aldığı ödülün ardından konuştu. Sevgilisi ile aynı projede yer alması ile gözleri üzerine çeviren Gökçe Bahadır, samimi açıklamaları ile herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan Gökçe Bahadır’ı yakın markajına alanları en çok şoke eden ikili arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Gökçe Bahadır ile sevgilisi Emir Ersoy arasında kaç yaş var? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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06 Ara 2021 - 16:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.