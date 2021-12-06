Gökçe Bahadır Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Emir Ersoy İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Yeni sevgilisi ile şimdilerde gündemlerden bir türlü düşmeyen Gökçe Bahadır, sevgilisinin aldığı ödülün ardından konuştu. Sevgilisi ile aynı projede yer alması ile gözleri üzerine çeviren Gökçe Bahadır, samimi açıklamaları ile herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan Gökçe Bahadır’ı yakın markajına alanları en çok şoke eden ikili arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Gökçe Bahadır ile sevgilisi Emir Ersoy arasında kaç yaş var? Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



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