Muhteşem Göğüs Dekoltesiyle Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Yüsra Geyik’in Memleketi…
Geçtiğimiz akşam düzenlenen 46.Altın Kelebek Ödül töreninde kırmızı halıda adeta süzülen Yüsra Geyik, herkesi kendisine hayran bıraktı. Verdiği göğüs ve bacak dekoltesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer almayı başaran Yüsra Geyik ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz akşam düzenlenen 46.Altın Kelebek Ödül töreninde kırmızı halıda adeta süzülen Yüsra Geyik, herkesi kendisine hayran bıraktı. Verdiği göğüs ve bacak dekoltesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer almayı başaran Yüsra Geyik, hemen magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Bunun üzerine Yüsra Geyik’i takip eden kişiler en çok onun memleketine şaşırdı. Peki, Yüsra Geyik, Altın Kelebek Ödül töreninde ne giydi? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar...
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06 Ara 2021 - 16:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.