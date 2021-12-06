Muhteşem Göğüs Dekoltesiyle Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Yüsra Geyik’in Memleketi…

Geçtiğimiz akşam düzenlenen 46.Altın Kelebek Ödül töreninde kırmızı halıda adeta süzülen Yüsra Geyik, herkesi kendisine hayran bıraktı. Verdiği göğüs ve bacak dekoltesi ile kısa sürede sosyal medyanın gündeminde yer almayı başaran Yüsra Geyik, hemen magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Bunun üzerine Yüsra Geyik’i takip eden kişiler en çok onun memleketine şaşırdı. Peki, Yüsra Geyik, Altın Kelebek Ödül töreninde ne giydi? Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar...



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