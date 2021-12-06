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06 Ara 2021 - 16:51

Altın Kelebek Ödülü Alan Nazlı Çelik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Nazlı Çelik’in Memleketi…

Bu senenin Altın Kelebek Ödülleri de sahibini buldu. Televizyon izleyicisinin her sene büyük bir heyecan ile takip ettiği Altın Kelebek Ödülleri, bu sene 46’sını gerçekleştirdi. 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde bir ödül de Nazlı Çelik’e gitti. İşte Nazlı Çelik ile ilgili merak edilen tüm detaylar...