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06 Ara 2021 - 20:51

Masterchef Mehmet Şef ve Dilara Akraba Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu…Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in jüri üyesi Mehmet Şefle Dilara Başaran’ın akraba çıktığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte torpil iddiaları da güçlendi, ortalık karıştı. Birçok kişi acilen Mehmet Şefin ve Dilara Başaran’ın yarışmadan ayrılması ya da diskalifiye edilmesi hakkında şok iddialarda bulundu! Peki, neler oluyor?