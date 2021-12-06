Her burcun insanı karşısındaki kişiye aynı şekilde öfkesini göstermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sakin ve kavgacı yapıdan uzak dünyaya gelirken; bazı burcun insanları kavga çıkarmadan bile insana tokat atmış etkisi yaratabiliyor. Dili çok ağır olan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç küfür etmeden etkisini yaratır? İşte tokat etkisi yaratan o burçlar…



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