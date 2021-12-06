- 06 Ara 2021 - 18:33 G: 06 Ara 2021 - 18:39

Hangi Burç Küfür Etmeden Etkisini Yaratır? İşte Tokat Etkisi Yaratan O Burçlar…

Her burcun insanı karşısındaki kişiye aynı şekilde öfkesini göstermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sakin ve kavgacı yapıdan uzak dünyaya gelirken; bazı burcun insanları kavga çıkarmadan bile insana tokat atmış etkisi yaratabiliyor.

Her burcun insanı karşısındaki kişiye aynı şekilde öfkesini göstermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sakin ve kavgacı yapıdan uzak dünyaya gelirken; bazı burcun insanları kavga çıkarmadan bile insana tokat atmış etkisi yaratabiliyor. Dili çok ağır olan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç küfür etmeden etkisini yaratır? İşte tokat etkisi yaratan o burçlar…


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06 Ara 2021 - 18:33 - Burç Haberleri

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