Memur-Sen: 3600 ek gösterge için mutabık kaldık
Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için mutabık kaldıklarını açıkladı.
Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için mutabık kaldıklarını açıkladı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu toplayacaklarını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak
görüştüklerini sosyal medya hesabından paylaşanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gündem konularına dikkati çekerek, "Kapsayıcı ek zam için ivedi adım atılması, 3600 ek gösterge/göstergelerin düzenlenmesi komisyonunun başlaması ve sözleşmelilerle ilgili komisyonun çalışmaya başlaması" konularında mutabık kaldıklarını bildirdi.
06 Ara 2021 - 22:44 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.