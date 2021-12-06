- 06 Ara 2021 - 22:44

Memur-Sen: 3600 ek gösterge için mutabık kaldık

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için mutabık kaldıklarını açıkladı.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için mutabık kaldıklarını açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu toplayacaklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak
görüştüklerini sosyal medya hesabından paylaşanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gündem konularına dikkati çekerek, "Kapsayıcı ek zam için ivedi adım atılması, 3600 ek gösterge/göstergelerin düzenlenmesi komisyonunun başlaması ve sözleşmelilerle ilgili komisyonun çalışmaya başlaması" konularında mutabık kaldıklarını bildirdi.

06 Ara 2021 - 22:44 - Gündem

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Memur-Sen: 3600 ek gösterge için mutabık kaldık mask
Memur-Sen: 3600 ek gösterge için mutabık kaldık
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